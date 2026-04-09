09 de abril de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de atear fogo em apartamento e matar vizinha é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
O incêndio provocou a morte de uma mulher de 64 anos, que morava no andar de cima e morreu por asfixia.
O incêndio provocou a morte de uma mulher de 64 anos, que morava no andar de cima e morreu por asfixia.

Polícia Civil prendeu na quarta-feira (8) um homem de 37 anos suspeito de atear fogo em um apartamento no bairro Residencial Sirius, em Campinas.

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O incêndio provocou a morte de Laura Regina Dias de Sales, de 64 anos, que morava no andar de cima e morreu por asfixia.

Segundo as investigações, o fogo teria começado após uma briga entre o casal que vivia no imóvel onde as chamas tiveram início.

O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (9) e vai responder por ameaça, violência doméstica, incêndio e homicídio.

Apesar do ocorrido, uma vistoria da Secretaria de Urbanismo apontou que não houve dano estrutural no prédio.

O apartamento onde o incêndio começou foi interditado para reparos.

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