A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (8) um homem de 37 anos suspeito de atear fogo em um apartamento no bairro Residencial Sirius, em Campinas.

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O incêndio provocou a morte de Laura Regina Dias de Sales, de 64 anos, que morava no andar de cima e morreu por asfixia.

Segundo as investigações, o fogo teria começado após uma briga entre o casal que vivia no imóvel onde as chamas tiveram início.