Uma ação integrada da Guarda Municipal de Campinas, Polícia Civil, Secretaria de Urbanismo e Detran resultou na prisão de um proprietário de oficina e na apreensão de peças e motocicletas com sinais adulterados.

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A fiscalização ocorreu na quarta-feira (8) e vistoriou sete estabelecimentos voltados à manutenção e comércio de motos na região do Jardim Campo Belo.

No Jardim Santo Antônio, os agentes encontraram quatro blocos de motor com numeração suprimida e outro com indícios de adulteração.