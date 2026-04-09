09 de abril de 2026
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OPERAÇÃO EM OFICINAS

Operação fecha oficinas e prende dono por peças adulteradas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículos eram adulterados no local
Veículos eram adulterados no local

Uma ação integrada da Guarda Municipal de Campinas, Polícia Civil, Secretaria de Urbanismo e Detran resultou na prisão de um proprietário de oficina e na apreensão de peças e motocicletas com sinais adulterados.

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A fiscalização ocorreu na quarta-feira (8) e vistoriou sete estabelecimentos voltados à manutenção e comércio de motos na região do Jardim Campo Belo.

No Jardim Santo Antônio, os agentes encontraram quatro blocos de motor com numeração suprimida e outro com indícios de adulteração.

Também foram localizadas quatro motocicletas com números de chassi removidos.

O responsável pelo local alegou que os veículos eram provenientes de sucata, mas não apresentou nota fiscal nem documentos que comprovassem a origem.

Diante das irregularidades, ele foi conduzido ao 9º Distrito Policial, onde foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

As peças e motocicletas foram apreendidas para perícia.

Além da prisão, quatro dos sete estabelecimentos vistoriados foram lacrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

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