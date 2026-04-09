09 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso após agredir esposa com capacete

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima ferida procurou ajuda em batalhão da PM; agressor foi preso em flagrante.
Vítima ferida procurou ajuda em batalhão da PM; agressor foi preso em flagrante.

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a própria esposa com um capacete, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada na Rua Maria Conceição Chiarelli Silva, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar.

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A vítima, com ferimentos e sangramento na cabeça, procurou ajuda diretamente no batalhão, o que acionou os policiais.

Segundo o relato, o casal havia saído de uma unidade de ensino, onde matriculou o filho em atividades físicas, quando iniciou uma discussão por motivos pessoais.

Durante o trajeto, a briga se intensificou e o homem teria utilizado um capacete para atingir a cabeça da esposa, causando o ferimento.

O agressor ainda estava no local e foi abordado e detido pelos policiais, sendo encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e realizou curativos. Em seguida, também foi à delegacia para formalizar a ocorrência.

O homem permanece à disposição da Justiça.

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