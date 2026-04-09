Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a própria esposa com um capacete, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada na Rua Maria Conceição Chiarelli Silva, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar.

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A vítima, com ferimentos e sangramento na cabeça, procurou ajuda diretamente no batalhão, o que acionou os policiais.

Segundo o relato, o casal havia saído de uma unidade de ensino, onde matriculou o filho em atividades físicas, quando iniciou uma discussão por motivos pessoais.