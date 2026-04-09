Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a própria esposa com um capacete, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada na Rua Maria Conceição Chiarelli Silva, nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A vítima, com ferimentos e sangramento na cabeça, procurou ajuda diretamente no batalhão, o que acionou os policiais.
Segundo o relato, o casal havia saído de uma unidade de ensino, onde matriculou o filho em atividades físicas, quando iniciou uma discussão por motivos pessoais.
Durante o trajeto, a briga se intensificou e o homem teria utilizado um capacete para atingir a cabeça da esposa, causando o ferimento.
O agressor ainda estava no local e foi abordado e detido pelos policiais, sendo encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.
A vítima foi socorrida ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e realizou curativos. Em seguida, também foi à delegacia para formalizar a ocorrência.
O homem permanece à disposição da Justiça.