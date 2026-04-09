A quinta-feira (9) será de nebulosidade variável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia.
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De acordo com a meteorologia, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C.
A recomendação é que os moradores fiquem atentos às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante a tarde e a noite, quando há maior probabilidade de precipitação.
As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.