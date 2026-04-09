09 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta terá céu nublado e chance de chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Céu varia ao longo do dia e há chance de chuva fraca, principalmente entre a tarde e a noite.
Céu varia ao longo do dia e há chance de chuva fraca, principalmente entre a tarde e a noite.

quinta-feira (9) será de nebulosidade variável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia.

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De acordo com a meteorologia, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C.

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante a tarde e a noite, quando há maior probabilidade de precipitação.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

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