A quinta-feira (9) será de nebulosidade variável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia.

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De acordo com a meteorologia, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C.

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante a tarde e a noite, quando há maior probabilidade de precipitação.