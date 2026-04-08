Uma madrugada marcada por correria e desespero terminou em tragédia no bairro Residencial Sirius, em Campinas. Uma mulher de 64 anos morreu após inalar fumaça dentro de um apartamento em um condomínio residencial. A informação é da Rádio CBN Campinas.
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A vítima foi localizada já sem vida no imóvel onde estava, no quarto andar do prédio. A causa da morte está associada à grande quantidade de fumaça que invadiu a unidade.
O incêndio não começou no apartamento da vítima. As chamas tiveram origem em uma unidade inferior, e a fumaça rapidamente se espalhou pelos andares.
Esse tipo de ocorrência é considerado crítico porque a inalação de fumaça pode ser fatal em poucos minutos, especialmente em ambientes fechados.
Apesar de ser dona do apartamento, a mulher não morava no local. A presença dela naquela madrugada foi circunstancial, segundo informações iniciais.
Antes de ser vencida pela fumaça, a vítima ainda tentou pedir ajuda ao síndico do condomínio, mas não conseguiu sair do imóvel.
O chamado de emergência foi registrado por volta das 3h30. Quando as equipes chegaram, a mulher já estava em parada cardiorrespiratória.
O incêndio foi controlado horas depois com atuação do Corpo de Bombeiros.
Suspeita e apuração
Moradores relataram barulhos e discussões no apartamento onde o fogo começou. Há suspeita de que um casal tenha deixado o local antes do incêndio se agravar.
A origem das chamas ainda será esclarecida por perícia técnica.
Na manhã desta quarta-feira, equipes da Defesa Civil de Campinas realizaram vistoria no condomínio para avaliar possíveis danos estruturais.
O imóvel segue isolado e só será liberado após a conclusão dos laudos técnicos.
A vítima era casada há 34 anos e deixa quatro filhos.