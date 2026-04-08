Uma madrugada marcada por correria e desespero terminou em tragédia no bairro Residencial Sirius, em Campinas. Uma mulher de 64 anos morreu após inalar fumaça dentro de um apartamento em um condomínio residencial. A informação é da Rádio CBN Campinas.

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A vítima foi localizada já sem vida no imóvel onde estava, no quarto andar do prédio. A causa da morte está associada à grande quantidade de fumaça que invadiu a unidade.

O incêndio não começou no apartamento da vítima. As chamas tiveram origem em uma unidade inferior, e a fumaça rapidamente se espalhou pelos andares.