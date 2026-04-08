A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta sexta-feira (10) o 6º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1,2 mil vagas disponíveis.
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O evento acontece das 9h às 16h, no Shopping Parque das Bandeiras, localizado na Avenida John Boyd Dunlop, 3900, no Jardim Ipaussurama.
Podem participar moradores de Campinas e região. Ao todo, 24 empresas estarão no local realizando processos seletivos e entrevistas presenciais.
Antes de falar com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que faz o direcionamento conforme o perfil profissional.
Além das vagas, o feirão oferece serviços da Casa do Empreendedor, com orientações para MEI, apoio do Sebrae e atendimento do Banco do Povo. O Detran-SP também participa com orientações ao público.
Para participar, é necessário levar:
Documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho (física ou digital) e, para quem já se cadastrou previamente, a carta de encaminhamento.