A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta sexta-feira (10) o 6º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1,2 mil vagas disponíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento acontece das 9h às 16h, no Shopping Parque das Bandeiras, localizado na Avenida John Boyd Dunlop, 3900, no Jardim Ipaussurama.

Podem participar moradores de Campinas e região. Ao todo, 24 empresas estarão no local realizando processos seletivos e entrevistas presenciais.