10 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EMPREGO EM CAMPINAS

Campinas abre 6º Feirão de Emprego com mais de 1,2 mil vagas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Feirão reúne 24 empresas, entrevistas presenciais e serviços de apoio ao trabalhador nesta sexta.
Feirão reúne 24 empresas, entrevistas presenciais e serviços de apoio ao trabalhador nesta sexta.

Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas realiza nesta sexta-feira (10) o 6º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1,2 mil vagas disponíveis.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento acontece das 9h às 16h, no Shopping Parque das Bandeiras, localizado na Avenida John Boyd Dunlop, 3900, no Jardim Ipaussurama.

Podem participar moradores de Campinas e região. Ao todo, 24 empresas estarão no local realizando processos seletivos e entrevistas presenciais.

Antes de falar com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que faz o direcionamento conforme o perfil profissional.

Além das vagas, o feirão oferece serviços da Casa do Empreendedor, com orientações para MEI, apoio do Sebrae e atendimento do Banco do Povo. O Detran-SP também participa com orientações ao público.

Para participar, é necessário levar:

Documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho (física ou digital) e, para quem já se cadastrou previamente, a carta de encaminhamento.

Comentários

Comentários