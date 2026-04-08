Um ciclista morreu na terça-feira (7) após ser atropelado na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no trecho que passa por Santo Antônio de Posse.
De acordo com a concessionária Renovias, o acidente aconteceu quando a vítima tentava cruzar a pista com a bicicleta e foi atingida lateralmente por um Fiat/Argo.
Com o impacto, o ciclista foi arremessado e a bicicleta ficou caída na rodovia.
O motorista do carro não sofreu ferimentos e o veículo parou no canteiro central.
Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima morreu ainda no local, antes da chegada do atendimento.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.