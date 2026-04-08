08 de abril de 2026
ACIDENTE

Ciclista morre atropelado ao tentar atravessar SP-340

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Segundo a concessionária Renovias, que administra a via, o acidente ocorreu quando a vítima cruzava a pista com a bicicleta e foi atingida lateralmente por um Fiat/Argo.
Segundo a concessionária Renovias, que administra a via, o acidente ocorreu quando a vítima cruzava a pista com a bicicleta e foi atingida lateralmente por um Fiat/Argo.

Um ciclista morreu na terça-feira (7) após ser atropelado na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no trecho que passa por Santo Antônio de Posse.

De acordo com a concessionária Renovias, o acidente aconteceu quando a vítima tentava cruzar a pista com a bicicleta e foi atingida lateralmente por um Fiat/Argo.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado e a bicicleta ficou caída na rodovia.

O motorista do carro não sofreu ferimentos e o veículo parou no canteiro central.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima morreu ainda no local, antes da chegada do atendimento.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

