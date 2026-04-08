A quarta-feira (8) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

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O dia começa com Sol entre nuvens e períodos de nebulosidade variável, mas a atenção deve aumentar a partir do fim da tarde, quando há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados.

Apesar de o risco de tempestades generalizadas ser baixo, os episódios podem ocorrer com forte intensidade em pontos específicos.