A quarta-feira (8) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas).
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O dia começa com Sol entre nuvens e períodos de nebulosidade variável, mas a atenção deve aumentar a partir do fim da tarde, quando há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados.
Apesar de o risco de tempestades generalizadas ser baixo, os episódios podem ocorrer com forte intensidade em pontos específicos.
A Defesa Civil alerta para possíveis impactos, como queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e rajadas de vento.
As temperaturas ficam mais amenas durante a madrugada, com mínima de 22°C, e sobem ao longo do dia, atingindo máxima de 29°C.
A recomendação é que a população evite áreas abertas e locais com risco de alagamento, especialmente no período da noite.