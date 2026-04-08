08 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quarta terá calor e risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Instabilidade aumenta no fim do dia com risco de temporais isolados e ventos fortes na região.
Instabilidade aumenta no fim do dia com risco de temporais isolados e ventos fortes na região.

quarta-feira (8) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

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O dia começa com Sol entre nuvens e períodos de nebulosidade variável, mas a atenção deve aumentar a partir do fim da tarde, quando há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados.

Apesar de o risco de tempestades generalizadas ser baixo, os episódios podem ocorrer com forte intensidade em pontos específicos.

A Defesa Civil alerta para possíveis impactos, como queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e rajadas de vento.

As temperaturas ficam mais amenas durante a madrugada, com mínima de 22°C, e sobem ao longo do dia, atingindo máxima de 29°C.

A recomendação é que a população evite áreas abertas e locais com risco de alagamento, especialmente no período da noite.

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