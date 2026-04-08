Dois homens foram presos em flagrante após manterem um motorista de aplicativo refém por cerca de duas horas e meia, em Campinas.
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Segundo as autoridades, a dupla solicitou uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, rendeu a vítima, obrigando-a a sacar cerca de R$ 850 em caixas eletrônicos.
Na sequência, os suspeitos forçaram o motorista a dirigir até dois estabelecimentos comerciais, onde praticaram roubos e levaram duas garrafas de bebida avaliadas em R$ 600.
De acordo com as investigações, enquanto um dos homens entrava nas lojas, o outro permanecia no carro, ameaçando o motorista com um simulacro de arma de fogo.
O sequestro terminou no bairro Jardim Itatinga, quando a vítima conseguiu pedir socorro por meio de gestos pela janela.
Uma equipe da Guarda Municipal, que patrulhava a região, percebeu a situação e realizou a prisão em flagrante.
Com os suspeitos, foram apreendidos um simulacro de pistola, um kit com cordas, fita-cola e cabo de aço, além de R$ 943 em dinheiro e as bebidas roubadas. O veículo da vítima também foi recuperado.
As autoridades ainda investigam a possível ligação da dupla com outros cinco roubos contra a mesma rede de lojas, realizados com o mesmo modo de atuação.