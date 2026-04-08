Dois homens foram presos em flagrante após manterem um motorista de aplicativo refém por cerca de duas horas e meia, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as autoridades, a dupla solicitou uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, rendeu a vítima, obrigando-a a sacar cerca de R$ 850 em caixas eletrônicos.

Na sequência, os suspeitos forçaram o motorista a dirigir até dois estabelecimentos comerciais, onde praticaram roubos e levaram duas garrafas de bebida avaliadas em R$ 600.