Morreu aos 77 anos o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, Carlos Francisco Signorelli, filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores). A causa da morte não foi divulgada.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A informação foi confirmada pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil, entidade que Signorelli presidiu entre 2004 e 2010.
Em nota, o conselho destacou o ex-vereador como “testemunha fiel de amor”, ressaltando seu “zelo, compromisso e espírito profético” na atuação como leigo cristão. A entidade afirmou ainda que seu legado permanece na formação de um laicato “consciente, atuante e comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária”.
O diretório local do Partido dos Trabalhadores também lamentou a morte.
“A Macro Campinas do Partido dos Trabalhadores se despede hoje, com muita tristeza, do companheiro Carlos Signorelli. Ex-vereador em Campinas, Carlos fez parte de uma geração que ajudou a construir o PT na nossa região, sempre com compromisso, firmeza e muita proximidade com o povo”, informou a legenda.
Natural de Campinas, Signorelli teve longa trajetória política. Foi vereador entre 1989 e 2012 e presidiu o Legislativo no biênio 2003-2004.
Formado em Matemática pela PUC-Campinas em 1972, também possuía pós-graduação em Filosofia e concluiu, em 2011, mestrado em Urbanismo, com a dissertação “O Urbanismo a partir do Outro”.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.
NOTA DE PESAR
A Câmara Municipal de Campinas manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Carlos Francisco Signorelli. O parlamentar, que tinha 77 anos, foi integrante desta Casa de Leis por 20 anos (1989-2012) e presidente do Legislativo no biênio 2003-2004. Teve destacada atuação na defesa dos direitos humanos. Formado em Filosofia pela PUC-Campinas, dedicou parte da sua trajetória a trabalhos ligados à Igreja Católica.