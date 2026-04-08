Morreu aos 77 anos o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, Carlos Francisco Signorelli, filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores). A causa da morte não foi divulgada.

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A informação foi confirmada pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil, entidade que Signorelli presidiu entre 2004 e 2010.

Em nota, o conselho destacou o ex-vereador como “testemunha fiel de amor”, ressaltando seu “zelo, compromisso e espírito profético” na atuação como leigo cristão. A entidade afirmou ainda que seu legado permanece na formação de um laicato “consciente, atuante e comprometido com a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária”.