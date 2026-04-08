A identificação de espécies de maruins, insetos que atuam como vetores de doenças, nos distritos de Sousas e Barão Geraldo, em Campinas, acendeu um alerta sobre a possível circulação do vírus Oropouche na região.

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Os vetores são organismos responsáveis por transmitir agentes infecciosos de um hospedeiro para outro. No caso do Oropouche, a transmissão ocorre pela picada de pequenos mosquitos do gênero Culicoides, conhecidos popularmente como maruins ou “porvinha”.

Atualmente, não há vacina nem tratamento antiviral específico para o Oropouche. A doença provoca sintomas semelhantes aos da dengue, como febre alta, dores no corpo e mal-estar, mas pode evoluir para complicações neurológicas graves.