Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo desarticulou um esquema milionário de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas e levou à prisão de suspeitos em diferentes estados do país.

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Batizada de Operação Criptonita, a ação cumpriu mandados em cidades do interior paulista e também no Nordeste. Quatro pessoas foram presas, incluindo um dos alvos localizado em Indaiatuba, identificado como Guarda Civil Municipal.

Um quinto investigado já estava detido em outro procedimento conduzido por órgãos de investigação.

Esquema envolve criptomoedas