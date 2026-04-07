07 de abril de 2026
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ARMA ILEGAL

Homem armado é preso após ameaçar seguranças de casa noturna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito ameaçou buscar arma após ser retirado de casa noturna; pistola foi encontrada no carro.
Suspeito ameaçou buscar arma após ser retirado de casa noturna; pistola foi encontrada no carro.

PM (Polícia Militar) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no Jardim São Sebastião, em Hortolândia.

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A ocorrência teve início após uma casa noturna acionar a polícia, informando que o suspeito havia sido retirado do local por seguranças.

Segundo o boletim, o homem afirmou que buscaria uma arma de fogo em seu veículo, um GM/Tracker, e acabou sendo contido por terceiros. Ele apresentava sinais de embriaguez.

Os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o carro na Rua Gerânio.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, na vistoria veicular, os agentes localizaram uma pistola Glock calibre .380, com um carregador e seis munições.

A arma não possuía documentação.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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