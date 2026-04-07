A 30ª edição da Semana da Comunidade Italiana de Campinas começa nesta quinta-feira (9) e segue até o dia 21 de abril, com 13 dias de programação espalhados por diferentes espaços da cidade.
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O evento reúne atrações culturais, religiosas, esportivas e gastronômicas, com atividades na Lagoa do Taquaral, na Casa D’Italia e no Centro de Convivência Cultural.
A abertura oficial ocorre às 19h, na Praça Arautos da Paz, com a Festa Italiana Viva La Nostra Gente, que contará com a presença de autoridades e o espetáculo “Especial Adoniran Barbosa”, em homenagem aos imigrantes italianos.
Entre os destaques da programação está a Missa Campal pela Paz Mundial, no domingo (12), às 10h, também na Praça Arautos da Paz, celebrada por Dom João Inácio Müller. O público é convidado a vestir branco em um gesto simbólico de união.
Na sequência, será realizada a instalação interativa “Varal da Paz – Pace nel Mondo”, com mensagens de fraternidade.
Outro ponto alto acontece no dia 16 de abril, às 19h30, no Centro de Convivência Cultural, com o espetáculo “Elixir e seus Amores”, que reúne trechos de óperas italianas interpretados por Laura Duarte e Guilherme Hoff, acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Unicamp e o Coral Vocale Campinas. A entrada será gratuita mediante doação de um quilo de alimento.
A programação inclui ainda o 1º Torneio de Xadrez da Casa D’Italia, o passeio ciclístico Giro de Campinas e a tradicional Prova Tiradentes de Ciclismo, no feriado de 21 de abril.