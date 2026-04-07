A 30ª edição da Semana da Comunidade Italiana de Campinas começa nesta quinta-feira (9) e segue até o dia 21 de abril, com 13 dias de programação espalhados por diferentes espaços da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento reúne atrações culturais, religiosas, esportivas e gastronômicas, com atividades na Lagoa do Taquaral, na Casa D’Italia e no Centro de Convivência Cultural.

A abertura oficial ocorre às 19h, na Praça Arautos da Paz, com a Festa Italiana Viva La Nostra Gente, que contará com a presença de autoridades e o espetáculo “Especial Adoniran Barbosa”, em homenagem aos imigrantes italianos.