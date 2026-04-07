A crise envolvendo a retirada das bancas do Centro de Campinas entrou em um novo estágio — e ele deixa ainda mais evidente que a decisão inicial foi mal calibrada. Após forte repercussão negativa, a Prefeitura recuou e suspendeu temporariamente a retirada das 52 estruturas instaladas em praças históricas da cidade.

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O movimento foi tão intenso que o próprio Dário Saadi precisou ir às redes sociais para tentar conter o desgaste, atribuindo a decisão ao Condepacc.

Mas a realidade, como sempre na política, é mais complexa.