Uma descarga elétrica registrada na noite desta segunda-feira (6) mobilizou equipes de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos.

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O raio atingiu um sistema de para-raios instalado em um dos pátios de aeronaves por volta das 22h47, no momento em que funcionários de uma companhia aérea atuavam nas proximidades.

Quatro trabalhadores precisaram de atendimento médico após a ocorrência. Todos foram socorridos e encaminhados ao posto médico do próprio aeroporto, onde passaram por avaliação inicial.