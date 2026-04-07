Uma descarga elétrica registrada na noite desta segunda-feira (6) mobilizou equipes de emergência no Aeroporto Internacional de Viracopos.
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O raio atingiu um sistema de para-raios instalado em um dos pátios de aeronaves por volta das 22h47, no momento em que funcionários de uma companhia aérea atuavam nas proximidades.
Quatro trabalhadores precisaram de atendimento médico após a ocorrência. Todos foram socorridos e encaminhados ao posto médico do próprio aeroporto, onde passaram por avaliação inicial.
Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, dois funcionários foram liberados ainda durante a noite, após atendimento.
Encaminhamento para exames
Outros dois profissionais apresentaram necessidade de acompanhamento mais detalhado e foram levados, por volta de 0h30, para a UPA São José, onde realizaram exames complementares.