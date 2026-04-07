Um homem de 33 anos foi preso após invadir a residência da ex-companheira no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, e ainda tentar agredir a filha da vítima. A ocorrência foi atendida por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).

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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, aparentemente alterado, foi até o imóvel para conversar, mas como a mulher não estava, foi atendido pela filha, que informou a ausência da mãe.

Ao sair da casa para falar com o homem e tentar contato telefônico com a mãe, a jovem foi alvo de uma tentativa de agressão, mas conseguiu se desvencilhar e trancou o suspeito dentro da residência.