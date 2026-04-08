Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens procurados pela Justiça em ações realizadas na noite de terça-feira (7), em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro Jardim Campo Belo, onde um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça de Goiás por homicídio, foi abordado durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I.

Após consulta ao sistema Muralha Paulista, foi confirmado o mandado de prisão ativo. O suspeito já possuía antecedente por roubo.