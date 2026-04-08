08 de abril de 2026
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CAPTURA

Procurado por homicídio em Goiás é preso pelo Baep em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Baep prendeu dois procurados pela Justiça em ações distintas na mesma noite em bairros diferentes.
Baep prendeu dois procurados pela Justiça em ações distintas na mesma noite em bairros diferentes.

Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens procurados pela Justiça em ações realizadas na noite de terça-feira (7), em Campinas.

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A primeira ocorrência foi registrada no bairro Jardim Campo Belo, onde um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça de Goiás por homicídio, foi abordado durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I.

Após consulta ao sistema Muralha Paulista, foi confirmado o mandado de prisão ativo. O suspeito já possuía antecedente por roubo.

Na mesma noite, uma segunda captura ocorreu no bairro Vila Rica. O homem abordado tinha um mandado de prisão em aberto por furto qualificado, confirmado pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ambos os casos foram registrados no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

Os dois detidos foram encaminhados à cadeia, onde permanecem à disposição da Justiça.

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