A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para um curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

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Ao todo, são 60 vagas, distribuídas entre os níveis básico, intermediário e avançado. As aulas começam no dia 13 de abril.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no CREAPI (Centro de Referência Educacional de Apoio à Inclusão), na própria cidade.