A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para um curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais).
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Ao todo, são 60 vagas, distribuídas entre os níveis básico, intermediário e avançado. As aulas começam no dia 13 de abril.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no CREAPI (Centro de Referência Educacional de Apoio à Inclusão), na própria cidade.
O prazo segue até o dia 9 de abril, com atendimento em dois períodos: das 9h às 11h e das 15h às 17h.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Paulínia, além de apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado (emitido há no máximo 30 dias).
As aulas serão realizadas às segundas-feiras, das 19h às 20h30, no próprio CREAPI.
Candidatos que desejarem ingressar diretamente no nível avançado deverão passar por prova de aptidão e comprovar conhecimento prévio na língua.