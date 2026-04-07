07 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TENTATIVA DE ROUBO

GCM de Mogi Guaçu prende dupla que pretendia cometer roubos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dupla foi abordada após fuga; adolescente portava réplica de arma e moto estava irregular.
Dupla foi abordada após fuga; adolescente portava réplica de arma e moto estava irregular.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de tentativa de roubo no Jardim Santa Cruz.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) avistou duas motocicletas com quatro pessoas. Ao perceberem a viatura, os suspeitos tentaram fugir.

Durante o acompanhamento, os agentes identificaram que uma das motos estava sem placa e a outra com o identificador encoberto por uma sacola plástica.

Um dos condutores perdeu o controle em uma curva e caiu. Ele e o adolescente, que estava na garupa e portava uma réplica de pistola, foram abordados.

O adulto confessou que a dupla pretendia cometer um roubo.

Outros agentes que davam apoio à ocorrência detiveram mais dois suspeitos que tentavam fugir a pé por uma área verde.

Com o homem, foram encontradas três luvas de tecido, e ele afirmou ter comprado a motocicleta por R$ 7 mil, dizendo ainda que pretendiam “fazer uma fita”.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária.

O adulto foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. Já o adolescente, após exames médicos, foi liberado sob responsabilidade da mãe.

A motocicleta e a réplica da arma foram apreendidas.

Comentários

Comentários