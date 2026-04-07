A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de tentativa de roubo no Jardim Santa Cruz.

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A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) avistou duas motocicletas com quatro pessoas. Ao perceberem a viatura, os suspeitos tentaram fugir.

Durante o acompanhamento, os agentes identificaram que uma das motos estava sem placa e a outra com o identificador encoberto por uma sacola plástica.