A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de tentativa de roubo no Jardim Santa Cruz.
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A equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) avistou duas motocicletas com quatro pessoas. Ao perceberem a viatura, os suspeitos tentaram fugir.
Durante o acompanhamento, os agentes identificaram que uma das motos estava sem placa e a outra com o identificador encoberto por uma sacola plástica.
Um dos condutores perdeu o controle em uma curva e caiu. Ele e o adolescente, que estava na garupa e portava uma réplica de pistola, foram abordados.
O adulto confessou que a dupla pretendia cometer um roubo.
Outros agentes que davam apoio à ocorrência detiveram mais dois suspeitos que tentavam fugir a pé por uma área verde.
Com o homem, foram encontradas três luvas de tecido, e ele afirmou ter comprado a motocicleta por R$ 7 mil, dizendo ainda que pretendiam “fazer uma fita”.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária.
O adulto foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. Já o adolescente, após exames médicos, foi liberado sob responsabilidade da mãe.
A motocicleta e a réplica da arma foram apreendidas.