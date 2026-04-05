A região da Torre do Castelo, em Campinas, passa a contar com reforço na fiscalização de trânsito a partir desta segunda-feira (6). A Emdec inicia o monitoramento remoto por câmeras, com registro automático de infrações.
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Os equipamentos foram instalados na Praça Vinte e Três de Outubro, próximos aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato, e possuem visão em 360 graus, permitindo acompanhamento amplo da movimentação.
A partir das imagens captadas, agentes da mobilidade urbana irão emitir autos de infração diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO).
A medida foi adotada após levantamento que identificou 25 acidentes na região entre 2023 e 2026, sendo sete com vítimas feridas. Só neste ano, já foram registrados três casos sem mortes.
Durante a fase inicial de monitoramento, foram flagradas diversas situações de veículos estacionados sobre calçadas e realizando manobras irregulares, obrigando pedestres a desviar para a pista.
Entre as infrações que passarão a ser fiscalizadas estão:
- Circulação sobre calçadas, considerada infração gravíssima, com multa de R$ 880,41;
- Estacionamento irregular em passeio, infração grave, com multa de R$ 195,23;
- Conversões proibidas e uso indevido de vagas, também com penalidades previstas no Código de Trânsito.
Para alertar os motoristas, a Emdec instalou placas indicativas de fiscalização por videomonitoramento nas principais vias de acesso à região.
Segundo o coordenador da Central de Monitoramento da Emdec, Ayrton Martins, o uso da tecnologia busca reduzir comportamentos que colocam pedestres em risco e melhorar a segurança viária.
Campinas já conta com outros pontos monitorados. Em 2025, mais de 19 mil infrações foram registradas por câmeras, e apenas nos três primeiros meses de 2026, quase 6,5 mil condutas irregulares foram identificadas.