05 de abril de 2026
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Câmeras passam a multar infrações na Torre do Castelo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Emdec inicia monitoramento por câmeras na Torre do Castelo para coibir infrações e aumentar a segurança de pedestres.
Emdec inicia monitoramento por câmeras na Torre do Castelo para coibir infrações e aumentar a segurança de pedestres.

A região da Torre do Castelo, em Campinas, passa a contar com reforço na fiscalização de trânsito a partir desta segunda-feira (6). A Emdec inicia o monitoramento remoto por câmeras, com registro automático de infrações.

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Os equipamentos foram instalados na Praça Vinte e Três de Outubro, próximos aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato, e possuem visão em 360 graus, permitindo acompanhamento amplo da movimentação.

A partir das imagens captadas, agentes da mobilidade urbana irão emitir autos de infração diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO).

A medida foi adotada após levantamento que identificou 25 acidentes na região entre 2023 e 2026, sendo sete com vítimas feridas. Só neste ano, já foram registrados três casos sem mortes.

Durante a fase inicial de monitoramento, foram flagradas diversas situações de veículos estacionados sobre calçadas e realizando manobras irregulares, obrigando pedestres a desviar para a pista.

Entre as infrações que passarão a ser fiscalizadas estão:

  • Circulação sobre calçadas, considerada infração gravíssima, com multa de R$ 880,41;
  • Estacionamento irregular em passeio, infração grave, com multa de R$ 195,23;
  • Conversões proibidas e uso indevido de vagas, também com penalidades previstas no Código de Trânsito.

Para alertar os motoristas, a Emdec instalou placas indicativas de fiscalização por videomonitoramento nas principais vias de acesso à região.

Segundo o coordenador da Central de Monitoramento da Emdec, Ayrton Martins, o uso da tecnologia busca reduzir comportamentos que colocam pedestres em risco e melhorar a segurança viária.

Campinas já conta com outros pontos monitorados. Em 2025, mais de 19 mil infrações foram registradas por câmeras, e apenas nos três primeiros meses de 2026, quase 6,5 mil condutas irregulares foram identificadas.

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