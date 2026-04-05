A região da Torre do Castelo, em Campinas, passa a contar com reforço na fiscalização de trânsito a partir desta segunda-feira (6). A Emdec inicia o monitoramento remoto por câmeras, com registro automático de infrações.

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Os equipamentos foram instalados na Praça Vinte e Três de Outubro, próximos aos cruzamentos com as avenidas Andrade Neves e João Erbolato, e possuem visão em 360 graus, permitindo acompanhamento amplo da movimentação.

A partir das imagens captadas, agentes da mobilidade urbana irão emitir autos de infração diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO).