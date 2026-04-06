Um ciclista morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (6), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia.

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O acidente foi registrado por volta das 4h59, na altura do km 12, no sentido Oeste. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo ainda não identificado.

Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.