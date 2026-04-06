06 de abril de 2026
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ACIDENTE NA RODOVIA

Ciclista morre após atropelamento na SP-101 em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Ciclista morreu após ser atingido por veículo na SP-101, em Hortolândia; motorista não foi identificado.
Ciclista morreu após ser atingido por veículo na SP-101, em Hortolândia; motorista não foi identificado.

Um ciclista morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (6), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia.

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O acidente foi registrado por volta das 4h59, na altura do km 12, no sentido Oeste. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo ainda não identificado.

Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Até o momento, não há informações sobre o motorista envolvido nem sobre as circunstâncias do atropelamento, que serão apuradas pelas autoridades.

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, não houve necessidade de interdição da pista, e o trânsito seguiu sem registro de congestionamento.

O caso será investigado para esclarecer o ocorrido e identificar o veículo responsável.

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