Um ciclista morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (6), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia.
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O acidente foi registrado por volta das 4h59, na altura do km 12, no sentido Oeste. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo ainda não identificado.
Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.
Até o momento, não há informações sobre o motorista envolvido nem sobre as circunstâncias do atropelamento, que serão apuradas pelas autoridades.
Segundo a concessionária responsável pela rodovia, não houve necessidade de interdição da pista, e o trânsito seguiu sem registro de congestionamento.
O caso será investigado para esclarecer o ocorrido e identificar o veículo responsável.