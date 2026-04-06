06 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FATAL

Motociclista de 22 anos morre após grave acidente em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Roberto Torrecilhas
De acordo com a administração hospitalar, o jovem deu entrada em estado crítico e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado poucas horas depois da internação.
De acordo com a administração hospitalar, o jovem deu entrada em estado crítico e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado poucas horas depois da internação.

Um acidente grave registrado no sábado (4), na Avenida Pacífico Moneda, em Jaguariúna, resultou na morte de um motociclista de 22 anos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A colisão envolveu a moto da vítima e um veículo não identificado.

Equipes de resgate foram acionadas e, devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, realizou o transporte aéreo do jovem até o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp, em Campinas.

Segundo a administração hospitalar, o rapaz deu entrada em estado crítico e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado poucas horas depois.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A perícia deve ser acionada, e o caso será investigado pelas autoridades.

Comentários

Comentários