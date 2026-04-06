Um acidente grave registrado no sábado (4), na Avenida Pacífico Moneda, em Jaguariúna, resultou na morte de um motociclista de 22 anos.

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A colisão envolveu a moto da vítima e um veículo não identificado.

Equipes de resgate foram acionadas e, devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, realizou o transporte aéreo do jovem até o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp, em Campinas.