Um acidente grave registrado no sábado (4), na Avenida Pacífico Moneda, em Jaguariúna, resultou na morte de um motociclista de 22 anos.
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A colisão envolveu a moto da vítima e um veículo não identificado.
Equipes de resgate foram acionadas e, devido à gravidade do caso, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, realizou o transporte aéreo do jovem até o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp, em Campinas.
Segundo a administração hospitalar, o rapaz deu entrada em estado crítico e não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado poucas horas depois.
As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A perícia deve ser acionada, e o caso será investigado pelas autoridades.