A terça-feira mantém o padrão dos últimos dias em Campinas, com sol entre nuvens, calor e sensação de abafamento ao longo do dia.
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Durante a manhã e a tarde, as temperaturas sobem e podem chegar aos 30°C, mantendo o tempo quente na região. No entanto, as nuvens aumentam gradualmente, e o céu fica mais carregado no período da noite, com possibilidade de pancadas isoladas.
Essa mudança já indica um cenário diferente para os próximos dias. Um ciclone extratropical associado a uma frente fria começa a se formar entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, alterando as condições do tempo em grande parte do país.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o sistema deve avançar pelo Sul e influenciar o Sudeste e o Centro-Oeste, provocando chuva, aumento de nebulosidade e queda gradual das temperaturas.
Mudança mais forte a partir de quarta
Em Campinas, a virada mais significativa ocorre já nesta quarta-feira. A previsão indica chuva ao longo do dia, com risco de temporais e acumulados em torno de 15 milímetros.
Na quinta-feira, o tempo segue instável, mas com menor volume, próximo de 2 milímetros, ainda com muita nebulosidade.
A tendência para o fim da semana é de queda nas temperaturas máximas, principalmente devido ao aumento da cobertura de nuvens. O frio mais típico do outono ainda não chega, mas o calor perde força.
De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, o avanço da frente fria deve reduzir as temperaturas inicialmente nas máximas, com impacto mais evidente entre quinta e sexta-feira.
Além do Sudeste, o sistema também provoca mudanças no Sul e no Centro-Oeste, enquanto as regiões Norte e Nordeste seguem com previsão de chuvas ao longo da semana.
O cenário reforça a transição para um padrão mais típico de outono, com tempo instável, mais nuvens e temperaturas mais amenas nos próximos dias.