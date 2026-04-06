A terça-feira mantém o padrão dos últimos dias em Campinas, com sol entre nuvens, calor e sensação de abafamento ao longo do dia.

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Durante a manhã e a tarde, as temperaturas sobem e podem chegar aos 30°C, mantendo o tempo quente na região. No entanto, as nuvens aumentam gradualmente, e o céu fica mais carregado no período da noite, com possibilidade de pancadas isoladas.

Essa mudança já indica um cenário diferente para os próximos dias. Um ciclone extratropical associado a uma frente fria começa a se formar entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, alterando as condições do tempo em grande parte do país.