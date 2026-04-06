Um feminicídio chocou moradores de Aguaí no domingo (5). Joice Ariana da Cruz Oliveira, de 29 anos, foi morta a facadas nas proximidades da Praça dos Aposentados, no bairro Vila Seca.

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De acordo com o boletim de ocorrência, um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) ouviu gritos de socorro vindos de uma rotatória na Avenida Miguel Biazzo. Ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e confirmaram o óbito.