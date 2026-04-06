Um feminicídio chocou moradores de Aguaí no domingo (5). Joice Ariana da Cruz Oliveira, de 29 anos, foi morta a facadas nas proximidades da Praça dos Aposentados, no bairro Vila Seca.
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De acordo com o boletim de ocorrência, um agente da GCM (Guarda Civil Municipal) ouviu gritos de socorro vindos de uma rotatória na Avenida Miguel Biazzo. Ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e confirmaram o óbito.
Segundo as investigações, Joice e o suspeito, de 38 anos, eram ex-namorados e ainda mantinham contato. Uma amiga relatou que esteve com a vítima pouco antes e que ela havia ido ao encontro do homem na praça.
O suspeito chegou ao local dirigindo um caminhão e insistiu para que a vítima entrasse no veículo. Diante da recusa, passou a persegui-la.
Joice foi alcançada na rotatória e sofreu diversos golpes de faca. Mesmo após cair, as agressões continuaram. O autor fugiu levando a arma, que não foi localizada.
A Polícia Civil e a perícia estiveram no local. O homem foi localizado e preso ainda na manhã de domingo, sendo encaminhado ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.