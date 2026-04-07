A sessão desta segunda-feira (6) na Câmara Municipal de Campinas foi marcada por um recuo político em meio à repercussão de homenagens propostas para nomes ligados ao cenário nacional.

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O projeto que concederia o título de Cidadão Campineiro ao Padre Kelmon foi retirado de pauta antes de ser votado, após gerar questionamentos e potencial desgaste no plenário.

A proposta, apresentada pelo vereador Nelson Hossri (PSD), tramitava em regime de urgência e chegou a provocar reação por não apresentar vínculo direto com a cidade que justificasse a homenagem.