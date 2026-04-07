O regime de chuva voltou a ganhar força em Campinas e marcou a noite desta segunda-feira (6) e a madrugada de terça com volumes expressivos.

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Entre a tarde de ontem e as 6h desta terça-feira, o acumulado chegou a 40 milímetros, de acordo com dados da Estação Meteorológica do CIIAGRO do Instituto Agronômico de Campinas. O índice é considerado elevado para o período.

Apesar do predomínio de sol ao longo da tarde, já havia sinal de instabilidade. O radar do IAC, no Taquaral, indicou cerca de 4 mm de chuva ainda durante o dia.