O regime de chuva voltou a ganhar força em Campinas e marcou a noite desta segunda-feira (6) e a madrugada de terça com volumes expressivos.
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Entre a tarde de ontem e as 6h desta terça-feira, o acumulado chegou a 40 milímetros, de acordo com dados da Estação Meteorológica do CIIAGRO do Instituto Agronômico de Campinas. O índice é considerado elevado para o período.
Apesar do predomínio de sol ao longo da tarde, já havia sinal de instabilidade. O radar do IAC, no Taquaral, indicou cerca de 4 mm de chuva ainda durante o dia.
Foi no período noturno, no entanto, que o cenário mudou de forma mais intensa. A chuva ganhou força e veio acompanhada de tempestade, com grande quantidade de descargas elétricas, elevando o volume acumulado em poucas horas.
O episódio confirma a mudança no padrão atmosférico na região, com a instalação de um período mais instável, típico da atuação de sistemas meteorológicos de maior escala.
A tendência é de continuidade das chuvas nos próximos dias, com possibilidade de novos episódios de instabilidade.