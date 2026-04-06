A presença feminina na área de tecnologia tem crescido, mas ainda enfrenta desafios de inclusão. Em Campinas, o Senac Campinas tem ampliado a oferta de bolsas gratuitas para cursos de Tecnologia da Informação (TI) como forma de incentivar a participação de mulheres no setor.
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Dados da Serasa Experian indicam que o número de mulheres atuando em tecnologia cresceu 46% em um ano, sinalizando avanço, mas ainda abaixo da presença masculina.
A movimentação também é percebida nas salas de aula. Cursos de tecnologia no Senac registram aumento no número de alunas interessadas em migrar ou iniciar carreira na área, impulsionadas pelas oportunidades do mercado.
Um exemplo é a estudante Nicole Macedo Rodrigues, que decidiu mudar de área. “Meu interesse surgiu da necessidade de começar algo novo e diferente de tudo que eu já fazia. Eu vinha da área de contabilidade e buscava exatamente esse tipo de desafio”, relata.
Durante a formação, ela destaca a ampliação de conhecimentos. “Tem sido uma experiência muito proveitosa. Meus estudos eram voltados ao software e, no curso, também aprimorei conhecimentos em hardware, o que despertou um interesse que antes não existia”, afirma.
Para a docente Maria Cecília Ferreira, o aumento da participação feminina está ligado a mudanças culturais e educacionais, além de iniciativas voltadas à inclusão.
“Durante muitos anos, a área de TI foi considerada masculina e as mulheres não tinham espaço. Hoje, essa realidade começa a mudar”, explica.
Apesar dos avanços, ainda existem barreiras. A necessidade de atualização constante e a conciliação com outras responsabilidades são apontadas como desafios para a permanência das mulheres no setor.
Por outro lado, o mercado segue em expansão. Áreas como inteligência artificial, análise de dados, segurança digital e desenvolvimento de sistemas ampliam as oportunidades profissionais, com atuação em segmentos como saúde, educação, comércio e agronegócio.
Bolsas e cursos disponíveis
O Senac Campinas oferece 83 bolsas de estudo gratuitas por meio do Programa Senac de Gratuidade, com cursos como Técnico em Informática, Redes de Computadores, Computação Gráfica, Power BI, Excel Avançado e Gestão de Dados.
As inscrições são feitas exclusivamente online e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição, o que exige atenção aos prazos.
O programa já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas no Estado de São Paulo em mais de 15 anos, ampliando o acesso à qualificação profissional.