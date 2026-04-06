A presença feminina na área de tecnologia tem crescido, mas ainda enfrenta desafios de inclusão. Em Campinas, o Senac Campinas tem ampliado a oferta de bolsas gratuitas para cursos de Tecnologia da Informação (TI) como forma de incentivar a participação de mulheres no setor.

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Dados da Serasa Experian indicam que o número de mulheres atuando em tecnologia cresceu 46% em um ano, sinalizando avanço, mas ainda abaixo da presença masculina.

A movimentação também é percebida nas salas de aula. Cursos de tecnologia no Senac registram aumento no número de alunas interessadas em migrar ou iniciar carreira na área, impulsionadas pelas oportunidades do mercado.