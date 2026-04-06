A segunda-feira marca a volta do feriadão com tempo semelhante ao registrado no fim de semana de Páscoa em Campinas e região. O dia começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas amenas nas primeiras horas.
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Ao longo da manhã, o sol ganha força e faz os termômetros subirem, com máxima prevista de 29°C.
Durante a tarde, o aumento da nebulosidade pode favorecer pancadas de chuva isoladas, porém de baixo volume e sem grande impacto.
À noite, o tempo segue com variação de nuvens, sem indicação de chuva significativa.
A segunda-feira, portanto, mantém um padrão de calor, presença de sol e baixa chance de chuva localizada no fim do dia.