A Câmara Municipal de Campinas deve analisar, na sessão desta segunda-feira (6), duas homenagens que envolvem nomes conhecidos do cenário político de direita nacional. As propostas são de autoria do vereador Nelson Hossri (PSD)e tramitam em regime de urgência.
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Um dos projetos prevê a concessão do título de Cidadão Campineiro – a mais alta homenagem da Casa de Leis - a Padre Kelmon, figura que ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022.
De acordo com a justificativa, o religioso possui formação em filosofia, teologia e pedagogia e atua também no campo político. O texto destaca sua participação em debates eleitorais, a criação de movimentos de orientação conservadora e sua atuação em iniciativas sociais e religiosas, mas não traz o que efetivamente o Padre Kelmon fez para Campinas para receber o título de cidadão.
Padre Kelmon é lembrado pelo embate mais ríspido na eleição de 2022 com o presidente Lula e a discussão com a então candidata Soraya Thronicke que o chamou de “padre de quermesse”.
A segunda proposta concede o Diploma de Mérito Mulher de Ação “Dorcelina de Oliveira Folador” à cubana Zoe Martínez, atualmente vereadora na capital paulista e com passagem pela rede pública de ensino em Campinas.
Segundo o projeto, sua trajetória inclui formação em Direito, atuação na Câmara dos Deputados e presença no debate público como comentarista política, além do atual mandato no Legislativo paulistano.
O texto também ressalta que a parlamentar atua em comissões estratégicas e defende pautas ligadas à gestão pública, liberdade individual e responsabilidade fiscal.
As propostas serão votadas em turno único e deve gerar debate entre os vereadores, diante do perfil político dos homenageados e o ambiente extremamente polarizado. Caso aprovadas, as homenagens passam a integrar o conjunto de honrarias oficiais concedidas pelo Legislativo campineiro.