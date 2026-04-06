A Câmara Municipal de Campinas deve analisar, na sessão desta segunda-feira (6), duas homenagens que envolvem nomes conhecidos do cenário político de direita nacional. As propostas são de autoria do vereador Nelson Hossri (PSD)e tramitam em regime de urgência.

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Um dos projetos prevê a concessão do título de Cidadão Campineiro – a mais alta homenagem da Casa de Leis - a Padre Kelmon, figura que ganhou projeção nacional ao disputar a Presidência da República em 2022.

De acordo com a justificativa, o religioso possui formação em filosofia, teologia e pedagogia e atua também no campo político. O texto destaca sua participação em debates eleitorais, a criação de movimentos de orientação conservadora e sua atuação em iniciativas sociais e religiosas, mas não traz o que efetivamente o Padre Kelmon fez para Campinas para receber o título de cidadão.