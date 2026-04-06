Um pedestre morreu na noite de sábado (4) após ser atingido por uma motocicleta da Guarda Municipal de Campinas durante uma perseguição.
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O acidente ocorreu na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, próximo à Avenida Benedicto de Campos.
De acordo com a corporação, a perseguição começou quando o condutor de uma motocicleta tentou fugir de uma blitz e invadiu o canteiro central da via.
Durante a tentativa de abordagem, a moto da Guarda Municipal atingiu o pedestre, que tentava atravessar a avenida no momento do impacto.
A vítima morreu ainda no local.
O guarda municipal que conduzia a motocicleta sofreu escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital Ouro Verde.
O caso foi registrado no plantão policial do 1º Distrito Policial de Campinas.