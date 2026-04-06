06 de abril de 2026
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Pedestre morre atropelado por GM durante perseguição em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O acidente aconteceu na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, próximo à Avenida Benedicto de Campos.
O acidente aconteceu na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, próximo à Avenida Benedicto de Campos.

Um pedestre morreu na noite de sábado (4) após ser atingido por uma motocicleta da Guarda Municipal de Campinas durante uma perseguição.

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O acidente ocorreu na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, próximo à Avenida Benedicto de Campos.

De acordo com a corporação, a perseguição começou quando o condutor de uma motocicleta tentou fugir de uma blitz e invadiu o canteiro central da via.

Durante a tentativa de abordagem, a moto da Guarda Municipal atingiu o pedestre, que tentava atravessar a avenida no momento do impacto.

A vítima morreu ainda no local.

O guarda municipal que conduzia a motocicleta sofreu escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital Ouro Verde.

O caso foi registrado no plantão policial do 1º Distrito Policial de Campinas.

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