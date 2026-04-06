Um pedestre morreu na noite de sábado (4) após ser atingido por uma motocicleta da Guarda Municipal de Campinas durante uma perseguição.

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O acidente ocorreu na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, próximo à Avenida Benedicto de Campos.

De acordo com a corporação, a perseguição começou quando o condutor de uma motocicleta tentou fugir de uma blitz e invadiu o canteiro central da via.