Um acidente grave registrado na noite deste sábado, 4, terminou com a morte de um homem na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. A caminhonete em que ele estava capotou por volta da meia-noite, na altura do km 57.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, duas pessoas ocupavam o veículo e foram encontradas fora do carro após o acidente. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao HAOC (Hospital Augusto de Oliveira Camargo).

O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Já o passageiro permanece internado em estado grave.