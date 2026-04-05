05 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Homem morre após capotamento na SP-075 em Indaiatuba

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carro destruído após o capotamento
Carro destruído após o capotamento

Um acidente grave registrado na noite deste sábado, 4, terminou com a morte de um homem na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba. A caminhonete em que ele estava capotou por volta da meia-noite, na altura do km 57.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, duas pessoas ocupavam o veículo e foram encontradas fora do carro após o acidente. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao HAOC (Hospital Augusto de Oliveira Camargo).

O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Já o passageiro permanece internado em estado grave.

As causas do capotamento ainda não foram esclarecidas, e as identidades das vítimas não foram divulgadas. Durante o atendimento da ocorrência, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, mas o trânsito seguiu sem grandes impactos pelas demais pistas.

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