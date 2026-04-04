A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba recuperou um veículo Hyundai HB20 que tinha registro de furto. A abordagem ocorreu na Rodovia Santos Dumont (SP-75). O COI (Centro de Operações e Inteligência) da corporação identificou o carro circulando pelo município. Equipes em patrulhamento foram acionadas e conseguiram realizar a abordagem na rodovia.

Dentro do veículo estavam três homens, que afirmaram não saber da existência da queixa de furto. Eles disseram que o carro pertencia ao patrão há cerca de um ano e era cedido para uso no trabalho. Os três ocupantes e o veículo foram levados à delegacia.

No local, o suposto proprietário compareceu e explicou que havia comprado o carro de um homem, com pagamento parcelado. No entanto, o vendedor não teria repassado os valores ao verdadeiro dono do veículo, que ainda detinha a documentação e registrou o boletim de ocorrência por furto.