05 de abril de 2026
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BLOQUEIO

Sanasa faz obra e gera nova interdição da rua Major Solon

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da rua Major Solon será interditado neste domingo (5) para reparo em rede de esgoto; seis linhas de ônibus terão alteração.
Trecho da rua Major Solon será interditado neste domingo (5) para reparo em rede de esgoto; seis linhas de ônibus terão alteração.

Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos a mudanças no trânsito no Cambuí, em Campinas. Um trecho da rua Major Solon será totalmente interditado neste domingo (5), das 8h30 às 17h, para a realização de obras na rede de esgoto.

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A intervenção será coordenada pela Emdec, a pedido da Sanasa, responsável pelo serviço.

O bloqueio ocorre na altura do número 894, entre as ruas Dr. Antônio de Souza Campos e Barão de Ataliba, devido a um problema de afundamento na rede.

Desvios no trânsito

A interdição será total a partir do acesso pela avenida Orosimbo Maia. Para quem circula pela região, o desvio principal será pelas vias Orosimbo Maia e Santos Dumont, com retorno à própria Major Solon.

Já para outros veículos, também será possível utilizar rotas alternativas por Dr. Antônio de Souza Campos, Diogo Prado e Barão de Ataliba.

Transporte público afetado

A operação impacta diretamente o transporte coletivo. Seis linhas terão alterações no itinerário:

  • 230 (Jd. Ipaussurama / Pq. dos Resedás)
  • 249 (Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos)348 (Vila Marieta / Cidade Judiciária)
  • 355 (Vila Gênesis)
  • 357 (PUCC)
  • 362 (Parque Brasília I)

Além disso, um ponto de parada será temporariamente desativado, e os passageiros deverão utilizar locais próximos.

Durante o período, agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários, além de monitorar o fluxo de veículos.

A execução do serviço pode sofrer ajustes em função das condições climáticas.

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