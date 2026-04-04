Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos a mudanças no trânsito no Cambuí, em Campinas. Um trecho da rua Major Solon será totalmente interditado neste domingo (5), das 8h30 às 17h, para a realização de obras na rede de esgoto.
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A intervenção será coordenada pela Emdec, a pedido da Sanasa, responsável pelo serviço.
O bloqueio ocorre na altura do número 894, entre as ruas Dr. Antônio de Souza Campos e Barão de Ataliba, devido a um problema de afundamento na rede.
Desvios no trânsito
A interdição será total a partir do acesso pela avenida Orosimbo Maia. Para quem circula pela região, o desvio principal será pelas vias Orosimbo Maia e Santos Dumont, com retorno à própria Major Solon.
Já para outros veículos, também será possível utilizar rotas alternativas por Dr. Antônio de Souza Campos, Diogo Prado e Barão de Ataliba.
Transporte público afetado
A operação impacta diretamente o transporte coletivo. Seis linhas terão alterações no itinerário:
- 230 (Jd. Ipaussurama / Pq. dos Resedás)
- 249 (Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos)348 (Vila Marieta / Cidade Judiciária)
- 355 (Vila Gênesis)
- 357 (PUCC)
- 362 (Parque Brasília I)
Além disso, um ponto de parada será temporariamente desativado, e os passageiros deverão utilizar locais próximos.
Durante o período, agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários, além de monitorar o fluxo de veículos.
A execução do serviço pode sofrer ajustes em função das condições climáticas.