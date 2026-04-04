Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos a mudanças no trânsito no Cambuí, em Campinas. Um trecho da rua Major Solon será totalmente interditado neste domingo (5), das 8h30 às 17h, para a realização de obras na rede de esgoto.

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A intervenção será coordenada pela Emdec, a pedido da Sanasa, responsável pelo serviço.

O bloqueio ocorre na altura do número 894, entre as ruas Dr. Antônio de Souza Campos e Barão de Ataliba, devido a um problema de afundamento na rede.

Desvios no trânsito