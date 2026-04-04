O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Exército Brasileiro a ampliação do número de vagas destinadas a mulheres no concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas.

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A medida foi tomada após o órgão identificar possível discriminação de gênero nos editais recentes, que reservaram apenas 40 vagas para mulheres entre 440 oportunidades — menos de 10% do total.

Segundo o MPF, o mesmo cenário se repetiu em 2025, mantendo a desproporção entre candidatos homens e mulheres.