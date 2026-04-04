05 de abril de 2026
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APURAÇÃO

Corpo é encontrado no acostamento da SP-340, em Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Caminhão do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência
Caminhão do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Renovias e da Polícia Rodoviária foram acionadas na manhã desta sexta-feira (3) após o corpo de uma pessoa ser localizado no acostamento da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

O chamado foi registrado por volta das 6h. O corpo foi visto por motoristas que acionaram imediatamente o socorro. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava em óbito.

A perícia técnica chegou às 7h54, e a remoção do corpo pela funerária ocorreu às 8h22. O acostamento foi liberado por volta das 9h09. De acordo com a Artesp, há indícios de que o pedestre tenha caído de um pontilhão em direção ao solo. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até o fechamento desta reportagem. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

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