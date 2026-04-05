Campinas recebe entre os dias 9 e 12 de abril mais uma edição da tradicional festa italiana “Viva La Nostra Gente”, realizada na Praça Arautos da Paz, com entrada gratuita.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O evento integra a programação da 30ª Semana da Comunidade Italiana e propõe uma imersão na cultura ítalo-brasileira, reunindo gastronomia, música e manifestações artísticas em um só espaço.
A estrutura foi ampliada para esta edição e inclui 50 operações gastronômicas, mais de mil metros quadrados de área coberta e cerca de 1.400 lugares para o público. Ao longo dos quatro dias, estão previstos 10 shows ao vivo, com atrações que transitam entre clássicos italianos e referências brasileiras.
Entre os destaques estão apresentações do cantor italiano Tony Angeli, tributo a Eros Ramazzotti e shows que valorizam a identidade ítalo-brasileira, incluindo homenagens a Adoniran Barbosa, artista ligado à região de Campinas.
A gastronomia é um dos principais atrativos. O público poderá experimentar massas artesanais, pizza napolitana, fogazza, polenta, antepastos e doces típicos como cannoli, além de vinhos e cervejas especiais.
A programação também inclui atividades especiais, como o encontro do Clube Fiat 500, no sábado, e a Missa Campal pela Paz Mundial, no domingo pela manhã, seguida por uma instalação artística interativa com mensagens do público.
Além do caráter cultural, o evento também tem viés solidário, com ações beneficentes ligadas à comunidade religiosa local, incluindo arrecadações destinadas a obras da Catedral Metropolitana e de paróquias da cidade.
A festa já se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural de Campinas e faz parte de um circuito que percorre diferentes cidades do interior paulista e Sul de Minas.