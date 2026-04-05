Campinas recebe entre os dias 9 e 12 de abril mais uma edição da tradicional festa italiana “Viva La Nostra Gente”, realizada na Praça Arautos da Paz, com entrada gratuita.

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O evento integra a programação da 30ª Semana da Comunidade Italiana e propõe uma imersão na cultura ítalo-brasileira, reunindo gastronomia, música e manifestações artísticas em um só espaço.

A estrutura foi ampliada para esta edição e inclui 50 operações gastronômicas, mais de mil metros quadrados de área coberta e cerca de 1.400 lugares para o público. Ao longo dos quatro dias, estão previstos 10 shows ao vivo, com atrações que transitam entre clássicos italianos e referências brasileiras.