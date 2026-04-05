05 de abril de 2026
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CULTURA

Festa Italiana Campinas 2026 terá 4 dias de evento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Leonardo Cruz
Evento gratuito na Praça Arautos da Paz reúne gastronomia, música e tradição italiana entre os dias 9 e 12 de abril em Campinas.
Evento gratuito na Praça Arautos da Paz reúne gastronomia, música e tradição italiana entre os dias 9 e 12 de abril em Campinas.

Campinas recebe entre os dias 9 e 12 de abril mais uma edição da tradicional festa italiana “Viva La Nostra Gente”, realizada na Praça Arautos da Paz, com entrada gratuita.

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O evento integra a programação da 30ª Semana da Comunidade Italiana e propõe uma imersão na cultura ítalo-brasileira, reunindo gastronomia, música e manifestações artísticas em um só espaço.

A estrutura foi ampliada para esta edição e inclui 50 operações gastronômicas, mais de mil metros quadrados de área coberta e cerca de 1.400 lugares para o público. Ao longo dos quatro dias, estão previstos 10 shows ao vivo, com atrações que transitam entre clássicos italianos e referências brasileiras.

Entre os destaques estão apresentações do cantor italiano Tony Angeli, tributo a Eros Ramazzotti e shows que valorizam a identidade ítalo-brasileira, incluindo homenagens a Adoniran Barbosa, artista ligado à região de Campinas.

A gastronomia é um dos principais atrativos. O público poderá experimentar massas artesanais, pizza napolitana, fogazza, polenta, antepastos e doces típicos como cannoli, além de vinhos e cervejas especiais.

A programação também inclui atividades especiais, como o encontro do Clube Fiat 500, no sábado, e a Missa Campal pela Paz Mundial, no domingo pela manhã, seguida por uma instalação artística interativa com mensagens do público.

Além do caráter cultural, o evento também tem viés solidário, com ações beneficentes ligadas à comunidade religiosa local, incluindo arrecadações destinadas a obras da Catedral Metropolitana e de paróquias da cidade.

A festa já se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural de Campinas e faz parte de um circuito que percorre diferentes cidades do interior paulista e Sul de Minas.

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