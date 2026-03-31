A decisão da Prefeitura de Campinas, baseada em determinação do Condepacc, de retirar bancas comerciais do centro histórico trouxe à tona mais do que um debate urbanístico. Revelou, de forma quase didática, a desorganização da própria máquina pública.

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De um lado, a Setec autorizou, regulamentou, fiscalizou e cobrou taxas dos permissionários. Do outro, o Condepacc aponta irregularidade e determina a retirada. Ou seja: o mesmo poder público que permitiu, agora proíbe.

É o retrato clássico da coisa pública em que todos têm poder — mas poucos têm coordenação.