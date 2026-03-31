31 de março de 2026
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MANEJO NO BOSQUE

Campinas prevê retirar 126 árvores no Bosque dos Jequitibás

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Conselho autoriza retirada de árvores com risco, mas execução depende de aval do Estado.
Conselho autoriza retirada de árvores com risco, mas execução depende de aval do Estado.

Condepacc deu sinal verde para um plano que prevê a retirada de 126 árvores no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, após identificação de risco estrutural em parte da vegetação.

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Apesar da aprovação municipal, o início dos trabalhos ainda não tem data definida. Isso porque o projeto precisa passar pela análise do Condephaat, já que o Bosque é protegido também em nível estadual.

A proposta prevê que as intervenções sejam feitas de forma controlada, sempre às segundas-feiras, quando o parque permanece fechado, para evitar circulação de visitantes durante os serviços.

Segundo a administração municipal, a retirada será acompanhada de reposição. A orientação é que cada árvore removida seja substituída por uma muda nativa, mantendo a cobertura vegetal do espaço.

Avaliação árvore por árvore

O levantamento técnico que embasa o plano foi elaborado com apoio da Esalq/USP, dentro de um estudo mais amplo sobre a vegetação do Bosque.

Cada árvore passou por análise individual, considerando fatores como estado de saúde, estabilidade, raízes e possibilidade de recuperação. A conclusão apontou a necessidade de substituição em casos considerados críticos.

Medidas de segurança

Além do manejo previsto, o Bosque já adota protocolos preventivos. Entre eles, está o fechamento do parque após chuvas intensas, quando o solo fica encharcado e aumenta o risco de queda de árvores.

Nessas situações, o bloqueio também pode atingir vias do entorno, como a rua General Marcondes Salgado, como forma de proteção para pedestres e motoristas.

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