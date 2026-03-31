O Condepacc deu sinal verde para um plano que prevê a retirada de 126 árvores no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, após identificação de risco estrutural em parte da vegetação.

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Apesar da aprovação municipal, o início dos trabalhos ainda não tem data definida. Isso porque o projeto precisa passar pela análise do Condephaat, já que o Bosque é protegido também em nível estadual.

A proposta prevê que as intervenções sejam feitas de forma controlada, sempre às segundas-feiras, quando o parque permanece fechado, para evitar circulação de visitantes durante os serviços.