O Condepacc deu sinal verde para um plano que prevê a retirada de 126 árvores no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, após identificação de risco estrutural em parte da vegetação.
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Apesar da aprovação municipal, o início dos trabalhos ainda não tem data definida. Isso porque o projeto precisa passar pela análise do Condephaat, já que o Bosque é protegido também em nível estadual.
A proposta prevê que as intervenções sejam feitas de forma controlada, sempre às segundas-feiras, quando o parque permanece fechado, para evitar circulação de visitantes durante os serviços.
Segundo a administração municipal, a retirada será acompanhada de reposição. A orientação é que cada árvore removida seja substituída por uma muda nativa, mantendo a cobertura vegetal do espaço.
Avaliação árvore por árvore
O levantamento técnico que embasa o plano foi elaborado com apoio da Esalq/USP, dentro de um estudo mais amplo sobre a vegetação do Bosque.
Cada árvore passou por análise individual, considerando fatores como estado de saúde, estabilidade, raízes e possibilidade de recuperação. A conclusão apontou a necessidade de substituição em casos considerados críticos.
Medidas de segurança
Além do manejo previsto, o Bosque já adota protocolos preventivos. Entre eles, está o fechamento do parque após chuvas intensas, quando o solo fica encharcado e aumenta o risco de queda de árvores.
Nessas situações, o bloqueio também pode atingir vias do entorno, como a rua General Marcondes Salgado, como forma de proteção para pedestres e motoristas.