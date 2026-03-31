Um homem foi preso suspeito de agredir violentamente a companheira em uma área rural de Mogi Guaçu.
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A Polícia Militar foi acionada via Copom após uma testemunha relatar uma discussão entre um casal em um sítio próximo a um pesqueiro.
No local, os agentes encontraram a vítima desacordada na área externa da residência, com o suspeito ao lado. Segundo a ocorrência, o homem admitiu ter cometido as agressões após uma discussão.
A mulher apresentava sangramento no supercílio e na boca, além de marcas visíveis no rosto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima a uma unidade de pronto atendimento. O estado de saúde não foi divulgado.
O agressor foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante ratificada por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Ele permanece à disposição da Justiça.