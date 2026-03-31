Um homem foi preso suspeito de agredir violentamente a companheira em uma área rural de Mogi Guaçu.

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A Polícia Militar foi acionada via Copom após uma testemunha relatar uma discussão entre um casal em um sítio próximo a um pesqueiro.

No local, os agentes encontraram a vítima desacordada na área externa da residência, com o suspeito ao lado. Segundo a ocorrência, o homem admitiu ter cometido as agressões após uma discussão.