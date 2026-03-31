31 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AGRESSOR CONFESSOU

Marido é preso por agredir esposa até ela desmaiar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A equipe foi acionada via Copom após uma testemunha informar que um casal discutia em um sítio próximo a um pesqueiro, em Mogi Guaçu.
A equipe foi acionada via Copom após uma testemunha informar que um casal discutia em um sítio próximo a um pesqueiro, em Mogi Guaçu.

Um homem foi preso suspeito de agredir violentamente a companheira em uma área rural de Mogi Guaçu.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após uma testemunha relatar uma discussão entre um casal em um sítio próximo a um pesqueiro.

No local, os agentes encontraram a vítima desacordada na área externa da residência, com o suspeito ao lado. Segundo a ocorrência, o homem admitiu ter cometido as agressões após uma discussão.

A mulher apresentava sangramento no supercílio e na boca, além de marcas visíveis no rosto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima a uma unidade de pronto atendimento. O estado de saúde não foi divulgado.

O agressor foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante ratificada por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Ele permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários