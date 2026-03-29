A Prefeitura de Campinas realiza, nesta segunda-feira (30), um processo seletivo com 100 vagas para auxiliar de logística, em parceria com o Mercado Livre. A seleção será feita presencialmente no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), na região central da cidade.

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O atendimento ocorre das 7h30 às 16h30, na unidade do CPAT Centro, localizada na Avenida Campos Sales, 427.

As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos e não exigem experiência anterior. Também há vagas para pessoas com deficiência (PCDs).