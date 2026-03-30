Morreu neste sábado (28), em Campinas, aos 96 anos, Amália Theresa da Silva, conhecida nas redes sociais como Vó da Pomba.
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A idosa acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram e 2,4 milhões no TikTok, onde conquistou o público ao compartilhar momentos do cotidiano e vídeos com humor, mesmo convivendo com o Alzheimer.
A morte foi confirmada pela família por meio das redes sociais. "Com os corações dilacerados, comunicamos o falecimento da nossa vó Amalia. A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade que ela deixa em nossas vidas; seu carinho, sua luz e tudo o que ela foi continuarão vivos para sempre em nós", diz a publicação.
Nos últimos dias, familiares também haviam compartilhado registros dos momentos finais. "A nossa vozinha está partindo. E nós estamos aqui, todos juntos, vivendo com ela aquilo que talvez seja o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais sagrado da vida: os últimos instantes".
A trajetória da Vó da Pomba ficou marcada pela proximidade com o público e pela forma leve de abordar a convivência com a doença, reunindo uma grande comunidade de seguidores nas redes sociais.