A Semana Santa em Campinas e na região será marcada por uma virada no tempo, com aumento das instabilidades e predomínio de chuva ao longo dos próximos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A segunda-feira segue de tempo firme, com sol entre nuvens e temperatura em elevação, sendo o último dia com maior presença do sol antes da mudança no padrão atmosférico. A partir desta terça-feira, a influência de um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis) passa a atuar sobre a região, aumentando a nebulosidade e favorecendo a ocorrência de chuvas.

Previsão detalhada

Terça-feira: O dia terá céu variando de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e possíveis temporais a partir do fim da manhã, se intensificando à tarde e à noite. Há risco de raios e chuva forte localizada. As temperaturas caem, com mínimas na casa dos 19°C e máximas em torno dos 26°C.

O dia terá céu variando de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e possíveis temporais a partir do fim da manhã, se intensificando à tarde e à noite. Há risco de raios e chuva forte localizada. As temperaturas caem, com mínimas na casa dos 19°C e máximas em torno dos 26°C. Quarta e Quinta-feira: O padrão se mantém com céu mais fechado e pancadas frequentes. A atenção deve ser redobrada, pois há potencial para temporais mais intensos, com forte atividade elétrica, chuva volumosa e até possibilidade de granizo.

O padrão se mantém com céu mais fechado e pancadas frequentes. A atenção deve ser redobrada, pois há potencial para temporais mais intensos, com forte atividade elétrica, chuva volumosa e até possibilidade de granizo. Sexta-feira Santa: Segue a mesma linha, com muita nebulosidade e chuva ao longo do dia, mantendo o cenário de instabilidade.

Trégua na Páscoa

A mudança mais significativa deve ocorrer no final de semana. O sábado terá elevação nas temperaturas e indicação de tempo firme, sem previsão de chuva até o momento. O mesmo vale para o Domingo de Páscoa, que deve ser de sol entre nuvens e condições mais estáveis em Campinas e região.