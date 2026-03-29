Uma mulher de 31 anos foi presa na madrugada deste domingo, 29, no Centro de Campinas, após invadir um domicílio, tentar beijar uma moradora e incendiar o apartamento.

Segundo a Polícia Civil o caso teve início na noite de sábado, 28, quando uma adolescente de 17 anos estava sozinha em casa, em um prédio na região central da cidade.



A suspeita, que mora no mesmo edifício, teria entrado no imóvel sem autorização, empurrado a jovem e tentado beijá-la contra sua vontade.