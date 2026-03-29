Uma mulher de 31 anos foi presa na madrugada deste domingo, 29, no Centro de Campinas, após invadir um domicílio, tentar beijar uma moradora e incendiar o apartamento.
Segundo a Polícia Civil o caso teve início na noite de sábado, 28, quando uma adolescente de 17 anos estava sozinha em casa, em um prédio na região central da cidade.
A suspeita, que mora no mesmo edifício, teria entrado no imóvel sem autorização, empurrado a jovem e tentado beijá-la contra sua vontade.
A vítima conseguiu sair do apartamento e pedir ajuda ao porteiro, que foi até o andar e encontrou a mulher no corredor. Ao retornar pouco depois, a adolescente se deparou com o imóvel já tomado pelo fogo.
Equipes da Polícia Militar foram chamadas, assim como o Corpo de Bombeiros, que conseguiu conter as chamas antes que elas se espalhassem para outras unidades. A Defesa Civil também esteve no prédio para verificar possíveis danos.
A mulher foi abordada ainda no local e afirmou que o incêndio teria começado em um aparelho de televisão. No entanto, durante revista na delegacia, foi encontrado um isqueiro em sua roupa, que foi apreendido.
As investigações contam com imagens das câmeras de segurança do prédio, e a perícia foi solicitada para esclarecer as causas do incêndio.
A suspeita foi levada para a unidade prisional feminina de Paulínia e deve responder por importunação sexual e incêndio.