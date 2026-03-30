Os profissionais do Centro de Saúde Centro, em Campinas, realizam uma paralisação nesta segunda-feira (30) após um episódio de violência registrado na unidade na última semana. O ato foi organizado pelo STMC, que cobra medidas imediatas para garantir a segurança dos servidores.
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O protesto tem como origem uma ocorrência envolvendo uma mulher em surto durante atendimento médico na unidade da rua Padre Vieira, na semana passada. Durante a confusão, uma enfermeira foi agredida e o acompanhante da paciente danificou um monitor dentro da sala de atendimento.
Equipes da Guarda Municipal de Campinas e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência.
Inicialmente, após avaliação, a paciente apresentou melhora e recusou encaminhamento hospitalar, junto com o acompanhante, assinando um termo de responsabilidade. No entanto, minutos depois, voltou a apresentar descontrole, sendo necessário um novo atendimento. Desta vez, ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Já o homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, por conta do dano ao patrimônio público, e liberado após prestar depoimento.
Para o sindicato, o episódio evidencia a falta de condições adequadas de trabalho. A entidade afirma que não há como garantir atendimento seguro sem estrutura mínima de proteção e informou que já encaminhou um ofício à Prefeitura cobrando providências. De acordo com a entidade, a paralisação ocorre como forma de pressão para que sejam adotadas medidas que reduzam riscos e garantam mais segurança tanto para profissionais quanto para pacientes nas unidades de saúde.
Posicionamento
A Secretaria de Saúde informa que: repudia qualquer tipo de violência e se solidariza com os funcionários. A equipe do CS Centro foi acolhida pelos gestores da SMS logo após a ocorrência. O paciente responsável pela agressão foi retirado do local pelo Samu. Já o acompanhante, que participou da ação, prestou depoimento à polícia e foi liberado. Foi registrado boletim de ocorrência e houve apoio da Guarda Municipal.
A Secretaria de Saúde não apoia a paralisação da unidade, uma vez que o ato afeta a população. No entanto, esclarece que está em constante contato com a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas para traçar estratégias que acabem com este tipo de ocorrência.
Além disso, informa que as rondas da GM já foram intensificadas no local e que vai organizar uma reunião com a Secretaria de Segurança par discutir a possibilidade de novas medidas.
Importante ressaltar que a coleta de exames foi realizada normalmente no início da manhã e que a vacinação contra a gripe está acontecendo no Palácio da Cidade.