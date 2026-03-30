Os profissionais do Centro de Saúde Centro, em Campinas, realizam uma paralisação nesta segunda-feira (30) após um episódio de violência registrado na unidade na última semana. O ato foi organizado pelo STMC, que cobra medidas imediatas para garantir a segurança dos servidores.

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O protesto tem como origem uma ocorrência envolvendo uma mulher em surto durante atendimento médico na unidade da rua Padre Vieira, na semana passada. Durante a confusão, uma enfermeira foi agredida e o acompanhante da paciente danificou um monitor dentro da sala de atendimento.

Equipes da Guarda Municipal de Campinas e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência.