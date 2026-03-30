A Rua Augusto Padovani, na região do Padre Anchieta, em Campinas, terá o trânsito totalmente interrompido nesta segunda-feira (30) para a realização de obras de recapeamento.
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Segundo a Emdec, o bloqueio começa às 8h30 e não tem horário definido para liberação.
A intervenção inclui serviços de fresagem, que é a retirada da camada desgastada do asfalto, seguida da aplicação de uma nova cobertura. O trabalho será executado pela Secretaria de Serviços Públicos.
A interdição atinge toda a extensão da via, no trecho entre as ruas João Carlos do Amaral e Batista Raffi.
Para minimizar os impactos, a Emdec definiu rotas alternativas. O desvio será feito pelas ruas João Carlos do Amaral, Amantino de Freitas e Batista Raffi.
O transporte coletivo também será afetado. As linhas 261, 266, 269 e 314 terão o itinerário alterado e seguirão pelos mesmos desvios programados.
Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte público, além de monitorar o fluxo de veículos.