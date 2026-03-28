A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas e presidente do PSD na cidade, Adriana Flosi, afirmou que a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, da disputa presidencial de 2026 não altera a estratégia do partido, que segue estruturado para lançar um nome competitivo.

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Durante entrevista ao FPX Cast / PodConecta, Flosi classificou a decisão como parte de um processo interno. “Olha, dentro do PSD não aconteceu absolutamente nada, além daquilo que a gente já vinha trabalhando”, afirmou.

Segundo ela, o partido mantém nomes viáveis para a disputa, como Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, e busca se posicionar fora da polarização. “O PSD tem candidato. E que o nosso candidato não é a terceira via, é a melhor via. Porque eu acho que o país merece sair dessa polarização”, disse.