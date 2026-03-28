28 de março de 2026
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COLISÃO

Acidente envolvendo 2 carros na SP-191 mata motorista em Conchal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Funerária Brandino's
Acidente deixou uma vítima fatal
Acidente deixou uma vítima fatal

Um grave acidente foi registrado na sexta-feira (27) na SP-191, em Conchal, resultando na morte de um motorista. A vítima foi identificada como José Roberto dos Santos Correia.

De acordo com informações apuradas no local, José conduzia um Jeep Renegade no sentido Conchal, quando colidiu com uma Fiat Toro. O condutor da Toro teria cruzado a rodovia para acessar um sítio, momento em que ocorreu a batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o condutor do Renegade não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O outro motorista envolvido no acidente foi socorrido, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele. A Funerária Brandino's recolheu o corpo e vai dar o encaminhamento para velório e enterro.

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