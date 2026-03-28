Um grave acidente foi registrado na sexta-feira (27) na SP-191, em Conchal, resultando na morte de um motorista. A vítima foi identificada como José Roberto dos Santos Correia.

De acordo com informações apuradas no local, José conduzia um Jeep Renegade no sentido Conchal, quando colidiu com uma Fiat Toro. O condutor da Toro teria cruzado a rodovia para acessar um sítio, momento em que ocorreu a batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o condutor do Renegade não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.