Um homem foi condenado a 60 anos de prisão em regime inicial fechado pelo assassinato de uma menina de 10 anos em Campinas. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri na tarde de quinta-feira (26). Kevelin Sofia Pereira foi morta em 29 de março de 2024, no bairro Jardim Fernanda II.
Segundo a denúncia, o réu, Fernando Silva dos Santos, estuprou a vítima antes de matá-la e também praticou atos sexuais com o corpo após a morte. A sentença reconheceu os crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado por meio cruel, mediante dissimulação e para assegurar a impunidade de delito anterior. Também foram considerados ocultação e vilipêndio de cadáver.
A acusação foi apresentada em abril de 2024 pela promotora Verônica Silva de Oliveira. Em plenário, a tese foi sustentada pelo promotor Davi Bulgarelli de Freitas Guimarães.
O crime
De acordo com as investigações, Fernando Silva dos Santos observou quando a menina saiu de casa para comprar refrigerante e a atraiu até a residência dele. No local, ele agrediu a vítima com golpes de marreta e a enforcou, além de cometer o estupro. Após a morte, o réu praticou novos atos libidinosos com o cadáver, enrolou o corpo em um lençol e o abandonou em um terreno onde havia uma construção.
O corpo de Kevelin foi encontrado por um pedreiro no dia seguinte, em uma obra no Jardim Itaguaçu 2, também em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, o réu confessou o crime e indicou onde estavam a marreta e as roupas usadas na ação criminosa.