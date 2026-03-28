Um homem foi condenado a 60 anos de prisão em regime inicial fechado pelo assassinato de uma menina de 10 anos em Campinas. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri na tarde de quinta-feira (26). Kevelin Sofia Pereira foi morta em 29 de março de 2024, no bairro Jardim Fernanda II.

Segundo a denúncia, o réu, Fernando Silva dos Santos, estuprou a vítima antes de matá-la e também praticou atos sexuais com o corpo após a morte. A sentença reconheceu os crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado por meio cruel, mediante dissimulação e para assegurar a impunidade de delito anterior. Também foram considerados ocultação e vilipêndio de cadáver.

A acusação foi apresentada em abril de 2024 pela promotora Verônica Silva de Oliveira. Em plenário, a tese foi sustentada pelo promotor Davi Bulgarelli de Freitas Guimarães.