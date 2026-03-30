A segunda-feira marca o início da semana com tempo firme e calor em Campinas e região.

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O dia começa com nevoeiro em alguns pontos, mas o sol aparece rapidamente e predomina ao longo da manhã.

À tarde, as nuvens aumentam, mas sem qualquer indicação de chuva.