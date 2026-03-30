30 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com sol e calor de até 31°C em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Nevoeiro no início do dia dá lugar ao sol, com máxima de 31°C e tempo estável em Campinas.
Nevoeiro no início do dia dá lugar ao sol, com máxima de 31°C e tempo estável em Campinas.

segunda-feira marca o início da semana com tempo firme e calor em Campinas e região.

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O dia começa com nevoeiro em alguns pontos, mas o sol aparece rapidamente e predomina ao longo da manhã.

À tarde, as nuvens aumentam, mas sem qualquer indicação de chuva.

A temperatura sobe com facilidade e pode chegar aos 31°C, garantindo uma tarde quente e com sensação de abafamento.

À noite, o céu fica com maior presença de nuvens, mas o tempo segue estável.

A semana começa, portanto, com um padrão de estabilidade, muito sol e calor em Campinas e região.

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