A segunda-feira marca o início da semana com tempo firme e calor em Campinas e região.
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O dia começa com nevoeiro em alguns pontos, mas o sol aparece rapidamente e predomina ao longo da manhã.
À tarde, as nuvens aumentam, mas sem qualquer indicação de chuva.
A temperatura sobe com facilidade e pode chegar aos 31°C, garantindo uma tarde quente e com sensação de abafamento.
À noite, o céu fica com maior presença de nuvens, mas o tempo segue estável.
A semana começa, portanto, com um padrão de estabilidade, muito sol e calor em Campinas e região.